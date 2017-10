Wahlprogramme: Bildungssystem als Baustelle

Bildungserfolge hängen in Österreich überproportional stark vom Elternhaus ab, belegen nationale und internationale Studien. Unter anderem aus diesem Grund brennt das Thema Schule vielen Menschen in Österreich unter den Nägeln. Dass sich an den Schulen etwas ändern muss, darin sind sich alle wahlwerbenden Parteien einig. Wie sie das Bildungssystem konkret verbessern wollen, zeigt ein Blick in deren Programme.

