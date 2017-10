Weichen für „Jamaika“-Verhandlungen

Die deutschen Schwesterparteien CDU und CSU haben sich am Sonntagabend nach Angaben von Insidern auf ein Kompromiss in der Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik geeinigt. In einem Entwurf hieß es, dass künftig pro Jahr ein Richtwert von 200.000 Menschen aus humanitären Gründen und beim Familiennachzug aufgenommen werden soll. Gleichzeitig soll es keine Zurückweisung an der deutschen Grenze geben. Die Einigung in dem jahrelangen Clinch zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer dürfte nun als Basis für die Verhandlungen zu einer Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen dienen.

