Unabhängigkeit sei in Gesetz vorgesehen

Der katalonische Regierungschef Carles Puigdemont hat am Sonntagabend seine Bereitschaft bekräftigt, die katalonische Unabhängigkeit ausrufen zu wollen. Deren Erklärung sei im Gesetz über Referenden vorgesehen, so Puigdemont in einem TV-Interview, das später am Abend ausgestrahlt werden sollte. Man werde „das Gesetz anwenden“. Zuvor hatte der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy Katalonien erstmals mit der Aberkennung der bisherigen Autonomie gedroht.

Lesen Sie mehr …