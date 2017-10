Leichtes Erdbeben in Südtirol

In Südtirol ereignete sich gestern ein leichtes Erdbeben, das eine Magnitude von 2.6 aufwies. Das Beben etwa 15 km östlich von Bruneck wurde laut dem Erdbebendienst der ZAMG sowohl in Südtirol (Bruneck) als auch in Österreich (Außervillgraten) vereinzelt leicht verspürt. Schäden an Gebäuden seien aber keine bekannt und der Magnitude nach nicht zu erwarten.