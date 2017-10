WM-Qualifikation: Deutsche vollenden Rekordserie

Dass Deutschland zur Fußball-WM nach Russland fährt, ist schon vor dem letzten Spiel in Gruppe C festgestanden. Gestern schloss der amtierende Weltmeister die Qualifikationsphase auch mit dem DFB-Rekord von zehn Siegen in zehn Partien ab. Aserbaidschan wurde von der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw nach dem 1:1-Pausenstand noch standesgemäß abgefertigt.

