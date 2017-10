WM-Qualifikation: In Cardiff steigt ein „Wahnsinnsspiel“

Während es für Österreich heute (20.45 Uhr, live in ORF eins) zum Abschluss der WM-Qualifikation in Gruppe D nur noch um einen gelungenen Abschied für ÖFB-Teamchef Marcel Koller geht, steigt zwischen Wales und Irland das direkte Duell um Platz zwei. Sollte Serbien im Heimspiel gegen Georgien patzen, dann winkt dem Sieger in Cardiff sogar das Fixticket für Russland.

In erster Linie geht es aber um den Einzug ins Play-off, und dafür könnte auch ein Remis zu wenig sein. „Es wird ein Wahnsinnsspiel“, ist Wales-Teamchef Chris Coleman angesichts der Ausgangslage überzeugt.

