Neu Delhi: Verkauf von Feuerwerkskörpern verboten

Wegen starker Luftverschmutzung hat Indiens oberstes Gericht den Verkauf von Feuerwerkskörpern in Neu Delhi vor dem Lichterfest Diwali verboten. Es solle geprüft werden, welchen Einfluss die Maßnahme auf die Luftqualität der Hauptstadt habe, sagte das Gericht heute nach Angaben der Klägeranwälte.

Zu dem hinduistischen Lichterfest werden in Indien große Mengen Feuerwerk abgebrannt. Im vergangenen Jahr hatte sich die ohnehin hohe Luftverschmutzung in Neu Delhi und anderen Großstädten nach Diwali gefährlich verschlimmert. Zu Diwali zünden die Menschen auch Öllampen und Kerzen an, um den Sieg des Guten über das Böse zu symbolisieren. Das Fest findet in diesem Jahr am 19. Oktober statt.

Indiens Hauptstadt gehört zu den am meisten verschmutzten Städten der Welt. Nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom vergangenen Jahr waren die Feinstaubwerte dort höher als in der oft smoggeplagten chinesischen Hauptstadt Peking.