Wirtschaftsnobelpreis für Verhaltensökonomie

Der Preis der schwedischen Reichsbank für Ökonomie geht in diesem Jahr an den US-Amerikaner Richard Thaler. Er wird für seine Forschungen zur Verhaltensökonomie ausgezeichnet. Das gab heute das Nobelkomitee in Stockholm bekannt.

