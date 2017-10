Deutschland: Fahrplan für Jamaika-Sondierungen steht

Nach der Einigung von CDU und CSU gestern sollen die Sondierungsgespräche über eine deutsche Jamaika-Koalition am Mittwoch kommender Woche beginnen. Das gab CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel heute bekannt. Am 18. Oktober sind zunächst Beratungen zwischen Union und FDP sowie zwischen Union und Grünen geplant.

Wie zuvor bereits die „Passauer Neue Presse“ berichtete, starten die Verhandlungen somit am Mittwoch nach der Landtagswahl in Niedersachsen. Am Donnerstag darauf werde es Beratungen von FDP und Grünen geben, wurde auch der dpa aus Verhandlungskreisen bestätigt. Schließlich wollten am übernächsten Freitag CDU und CSU gemeinsam mit Liberalen und Grünen die Chancen für ein Bündnis ausloten.

CDU-CSU-Kompromiss bei Flüchtlingsfrage

Die deutschen Schwesterparteien CDU und CSU hatten sich gestern Abend auf einen Kompromiss in der Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik geeinigt. In einem Entwurf hieß es, dass künftig pro Jahr ein Richtwert von 200.000 Menschen aus humanitären Gründen und beim Familiennachzug aufgenommen werden soll.

Gleichzeitig soll es keine Zurückweisung an der deutschen Grenze geben. Die Einigung in dem jahrelangen Clinch zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer dürfte nun als Basis für die Verhandlungen zu einer Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen dienen.

Mehr dazu in Jahrelange Differenzen