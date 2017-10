EU sieht Kluft zwischen armen und reichen Regionen

Trotz der EU-Kohäsionspolitik gibt es nach Ansicht der EU-Kommission noch immer eine große Kluft zwischen armen und reichen Regionen in der Europäischen Union. Es gebe „nach wie vor ein Gefälle zwischen unseren Mitgliedsstaaten wie auch innerhalb der einzelnen Mitgliedsstaaten“, erklärte die EU-Kommission in ihrem heute in Brüssel vorgelegten Kohäsionsbericht.

Die öffentlichen Investitionen in der EU liegen dem Bericht zufolge immer noch unter dem Vorkrisenniveau, doch würden die Regionen noch mehr Unterstützung bei der Bewältigung der Herausforderungen benötigen. In den vergangenen zehn Jahren seien durch öffentliche Investitionen mittels der EU-Kohäsionspolitik in der EU unmittelbar 1,2 Millionen Arbeitsplätze geschaffen worden.

Bericht sieht „Mittleres-Einkommen-Falle“

Die wirtschaftlichen Lücken in den Regionen würden nun langsam zuwachsen, so die EU-Kommission. „Wie aus dem Kohäsionsbericht hervorgeht, legen die Regionen zu, jedoch nicht alle im selben Tempo. Viele Regionen, deren Wohlstand nahe am EU-Durchschnittswert liegt, scheinen in einer ‚Mittleres-Einkommen-Falle‘ zu stecken.“

Regionen mit einer hohen Wirtschaftsleistung pro Kopf über dem EU-Durchschnitt seien schneller gewachsen als die weniger entwickelten Regionen. Die reicheren Regionen hätten meist eine Hauptstadt oder größere Stadt und profitierten von der Agglomeration der Wirtschaft und größeren Arbeitsmärkten.