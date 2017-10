„Brexit“-Poker mit verhärteten Fronten

Die britische Premierministerin Theresa May sieht die EU bei den „Brexit“-Verhandlungen in der Bringschuld. Das geht aus vorab verbreiteten Auszügen einer Ansprache hervor, die May heute vor Abgeordneten im britischen Parlament halten will. May rufe Brüssel erneut zu mehr Flexibilität auf. Der Ball liege im Feld der EU, wird May zitiert.

Die EU-Kommission in Brüssel wies das sofort zurück. „Der Ball liegt ausschließlich im Feld des Vereinigten Königreichs“, sagte ein Sprecher. Die EU bestehe auf einer klaren Abfolge der Verhandlungen. Doch sei bisher keine Einigung bei den Trennungsfragen erzielt, die zuerst geklärt werden müssten. Das EU-Team stehe rund um die Uhr für Verhandlungen zur Verfügung, betonte der Sprecher.

Fünfte Runde in Brüssel

In Brüssel soll am Nachmittag - etwa gleichzeitig mit Mays Auftritt in London - die fünfte Runde der Gespräche über den Austritt Großbritanniens aus der EU beginnen. Die Regierung in London will möglichst schnell mit Brüssel über zukünftige Handelsbeziehungen sprechen. Die EU will dagegen zunächst die Trennungsfragen abhaken.

Der EU-Gipfel am 19. und 20. Oktober soll Zwischenbilanz ziehen und entscheiden, ob „ausreichend Fortschritt“ gemacht wurde, um die zweite Phase der Verhandlungen einzuleiten. Das gilt derzeit als unwahrscheinlich.