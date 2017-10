Versuchte Entführung in Niederösterreich

Zwei Buben im Alter von acht Jahren sind am Donnerstag in Altlichtenwarth in Niederösterreich knapp einer Entführung entgangen. Nach Angaben der Polizei versuchte ein unbekannter Mann, die Kinder in ein Auto zu zerren.

