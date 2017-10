„KulturMontag“: Die Parteien und die Kulturpolitik

Wie so oft ist das Thema Kultur ein sträflich vernachlässigtes, auch in diesem Wahlkampf. Welche Aufgabe hat Kultur in der Gesellschaft? Was sind die dringendsten Maßnahmen in der Kulturpolitik? Wie ist sie zu finanzieren und wie zu sichern? Aber auch: Gibt es ein künstlerisches Werk oder Ereignis, das Ihr Leben verändert hat? Der „kulturMontag“ hat diese Fragen den Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl gestellt.

Mehr dazu in tv.ORF.at