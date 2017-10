Eine Frage der Definition

Im Getöse des Wahlkampffinales droht der „Equal Pay Day“, an dem der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen illustriert werden soll, am Freitag unterzugehen. Das ist heuer eine besondere, generell aber nicht die einzige Schwierigkeit, die den Tag begleitet. So gibt es neben dem Herbst- auch einen Frühlingstermin, vor allem aber unzählige Arten, wie der „Gender Pay Gap“ berechnet wird. ORF.at hat sich einen Überblick verschafft.

