Auch Franzobel nominiert

Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse gewinnt den heurigen Deutschen Buchpreis für seinen in Brüssel spielenden Europaroman „Die Hauptstadt“. Menasse grabe „leichthändig in den Tiefenschichten jener Welt, die wir die unsere nennen“, und mache unter anderem unmissverständlich klar, dass Ökonomie alleine keine friedliche Zukunft sichern werde, so die Begründung der Jury. Menasse setzte sich beim mit 25.000 Euro dotierten Preis für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres unter anderem gegen den ebenfalls nominierten Franzobel durch.

