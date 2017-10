Unis suchen Gründer und Kapital

„Third Mission“ - drittes Standbein - ist zum Schlagwort geworden. Mittlerweile sollen auch Universitäten mit ihrer Forschung an mögliche Verwertung denken und das dritte Standbein ihrer Finanzierung im Blick haben. Viele Institute sind mittlerweile kleine Wirtschaftsbetriebe in der Verwertung ihrer Entwicklungen. Doch an den Unis schlummern noch zahlreiche ungehobene Patente. Etwa die Entwicklung einer elektrischen Zunge, die Bitterstoffe schmecken kann und so Tierversuche einsparen würde. Universitäten werden nun über Verwertungsfirmen, an denen sie sich beteiligen, selber aktiv, um mit Gründern in Kontakt zu kommen.

Lesen Sie mehr …