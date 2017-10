Analyse der TV-Konfrontation Kern versus Strache

In der achten TV-Konfrontation treffen heute SPÖ-Chef Christian Kern und Heinz Christian Strache von der FPÖ aufeinander. Die ZIB2 mit einer Analyse von Peter Filzmaier und einem Faktencheck von Ulla Kramar-Schmid.

Merkel legt Zeitplan für Koalitionsgespräche fest

Zwei Wochen nach der deutschen Bundestagswahl hat heute CDU-Chefin Merkel die Grünen und die FDP zu offiziellen Gesprächen eingeladen. Voraussetzung dafür war aber eine Einigung mit der bayrischen Schwesterpartei CSU, die unbedingt eine Flüchtlingsobergrenze will. Seit gestern gibt es nun eine Obergrenze, die aber nicht so heißt und auch nicht ganz fix ist.

Hollywood-Produzent Weinstein gefeuert

Nach Belästigungsvorwürfen ist einer der einflussreichsten Produzenten Hollywoods, Harvey Weinstein, von seinem eigenen Filmstudio gefeuert worden. Der 65-Jährige produzierte Kassenschlager von „Pulp Fiction“ über „Good Will Hunting“ bis hin zu „Django Unchained“. Die „New York Times“ hatte enthüllt, dass Weinstein über Jahrzehnte hinweg Schauspielerinnen und Mitarbeiterinnen sexuell belästigt haben soll.

Deutscher Buchpreis an Robert Menasse

Robert Menasse bekommt für seinen in Brüssel spielenden Europa-Roman „Die Hauptstadt“ den Deutschen Buchpreis. Diese Entscheidung der siebenköpfigen Jury wurde heute im Frankfurter Römer bekanntgegeben. Robert Menasse taucht in seinem Roman „Die Hauptstadt“ tief in die Brüsseler EU-Institutionen ein.

