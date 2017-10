Wachsoldat schoss Kollegen in Kaserne an

In einem Amtsgebäude des österreichischen Bundesheeres in der Vorgartenstraße in der Wiener Leopoldstadt ist heute Abend ein Wachsoldat von seinem Kollegen angeschossen worden. Die genauen Hintergründe sind noch völlig unklar.

Mehr dazu in wien.ORF.at