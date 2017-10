Euro-Gruppe verabschiedete Schäuble

Die Euro-Gruppe hat den deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) verabschiedet. Euro-Gruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem und EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici würdigten heute die acht Jahre Schäubles als Mitglied des Clubs der Finanzminister der Währungsunion. Mehrere Kollegen überreichten Geschenke: Der slowakische Finanzminister Peter Kazimir übergab in Luxemburg etwa eine Box mit „gefälschten“ 100-Euro-Scheinen, die Schäubles Konterfei trugen.

Schäuble soll Ende Oktober zum Präsidenten des neues Bundestags gewählt werden. Er hatte in seinen acht Jahren als Finanzminister die Arbeit der Euro-Gruppe maßgeblich geprägt. In der Runde durchaus umstritten war sein Pochen auf einen harten Sparkurs in der Finanzkrise und die Bereitschaft, das vom Staatsbankrott bedrohte Griechenland aus der Euro-Zone ausscheiden zu lassen.

Im Rückblick hob Schäuble hervor, dass es trotz aller Krisen in der Währungsunion gelungen sei, „den Euro doch gegen manche Zweifel stabil zu halten“. Der Abschied als Finanzminister falle ihm nicht leicht, sagte der 75-Jährige. „Aber acht Jahre ist genug.“