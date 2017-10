Fußball: Heynckes geht „Balanceakt“ an

Nach einem verpatzten Saisonstart sorgt Rückkehrer Jupp Heynckes beim FC Bayern wieder für Zuversicht. Der Altmeister geht seine letzte Mission in München voller Tatendrang an, er versprach dem Team bei seiner Präsentation „Ordnung“ und „Hierarchie“. Sein Nachfolger ab Sommer 2018 wird erst nächstes Jahr bekanntgeben. Bis dahin soll die Interimslösung Heynckes die Bayern zurück zu alter Stärke führen. „Es wird ein Balanceakt“, so Heynckes heute über seine schwierige Aufgabe im Münchner Haifischbecken.

Mehr dazu in sport.ORF.at