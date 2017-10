WM-Qualifikation: Irland nimmt Wales Play-off-Ticket weg

Irland hat sich in der WM-Qualifikation in der ÖFB-Gruppe D den zweiten Platz hinter Gruppensieger Serbien und damit einen Play-off-Platz gesichert. Die „Boys In Green“ rangen Wales gestern auswärts mit 1:0 nieder und zogen am letzten Spieltag noch an den Walisern vorbei.

Bedanken durften sich die Iren bei James McClean, der das Goldtor erzielte. Bereits fix bei der Endrunde in Russland dabei ist Island, das sich zum Abschluss gegen Kosovo keine Blöße gab und in Russland sein WM-Debüt feiert.

Mehr dazu in sport.ORF.at