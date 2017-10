Katalanisches Parlament könnte Unabhängigkeit ausrufen

In Katalonien kommt heute das Regionalparlament zu einer Sitzung zusammen, auf der es die Unabhängigkeit der spanischen Region ausrufen könnte. Regierungschef Carles Puigdemont hat für die Versammlung eine Rede angekündigt. Im Anschluss könnte das Parlament über die Unabhängigkeit abstimmen. Die Zentralregierung in Madrid lehnt einen solchen Schritt ab.

Demonstration angekündigt

Die Katalanische Nationalversammlung (ANC), der Dachverband mehrerer hundert separatistischer Bürgerinitiativen, hat zu einer Demonstration für die Unabhängigkeit der Region aufgerufen. Die Anhänger der Abspaltung sollen sich demnach am Abend vor dem Parlamentsgebäude versammeln, wenn Puigdemont seine Rede hält.

„Das Volk hat gesprochen, und es hat Ja zur Unabhängigkeit gesagt - jetzt die Erklärung dazu“, hieß es in einer vom ANC verbreiteten Botschaft in Sozialen Netzwerken. „Hola Republica“, Hallo Republik, so das Motto.

Spannung vor Rede von Puigdemont

Offiziell will Puigdemont über die aktuelle politische Situation sprechen, ob er wirklich die Unabhängigkeit ausruft, ist derzeit unklar. In den Beziehungen zwischen Barcelona und der Zentralregierung in Madrid herrscht seit der Abstimmung über die Unabhängigkeit Kataloniens Eiszeit. Bei der Abstimmung hatten sich mehr als 90 Prozent der Teilnehmer für die Trennung von Spanien ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung lag allerdings bei lediglich 43 Prozent.

Die Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau, spricht sich gegen eine einseitige Unabhängigkeitserklärung Kataloniens aus. Die Ergebnisse des Referendums vom 1. Oktober könnten „keine Grundlage dafür sein, die Unabhängigkeit zu proklamieren“, sagte Colau in Barcelona. Sie warnte vor einer Gefahr für den „sozialen Zusammenhalt“. Sie rief die Regierung in Madrid auf, auch ihrerseits für eine Entspannung der Lage zu sorgen.

Wettlauf um Deutungshoheit

Rein rechtlich betrachtet, ist der Spielraum für die Unabhängigkeitsbefürworter gering. Die Abspaltung Kataloniens wäre ein Verstoß gegen die spanische Verfassung. Auch völkerrechtlich gibt es keinen Rechtsanspruch auf die Unabhängigkeit. Puigdemont sieht das naturgemäß anders und argumentiert seinerseits juridisch.

