Ivana und Melania Trump streiten um „First Lady“-Titel

Die erste Ehefrau von Präsident Donald Trump hat sich in einem Interview mit dem Sender ABC News zu ihrem neuen Buch „Raising Trump“ scherzhaft als „First Lady“ bezeichnet. Die tatsächliche First Lady Melania Trump schoss daraufhin zurück und warf der Ex-Ehefrau „aufmerksamkeitsheischenden und eigennützigen Lärm“ vor.

Melania Trumps Sprecherin veröffentlichte gestern eine Erklärung, in der es hieß, die 47-Jährige fühle sich sehr geehrt durch ihre Rolle als First Lady der Vereinigten Staaten. „Sie hat vor, ihren Titel und ihre Rolle zu nutzen, um Kindern zu helfen - und nicht um Bücher zu verkaufen“, hieß es darin in einem direkten Hieb gegen Ivana Trump.

Die gebürtige Tschechin Ivana, ein Ex-Model, und Trump hatten 1979 geheiratet. 1992 ließen sie sich scheiden, nachdem eine Affäre Trumps mit Marla Maples bekanntgeworden war.