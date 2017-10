25 Asylquartiere in Niederösterreich geschlossen

Die Zahl der Asylwerber in Grundversorgung ist in Niederösterreich seit Jahresbeginn deutlich gesunken - und mit ihr die Zahl der Asylunterkünfte. 25 wurden seit Jahresbeginn stillgelegt. In Tulln, wo seit Mai ein Aufnahmestopp gilt, wurden nun zwei von fünf Rotkreuz-Unterkünften geschlossen.

