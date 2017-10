USA werfen Rekordzahl an Bomben über Afghanistan ab

Die US-Luftwaffe hat im September so viele Bomben und andere Munition über Afghanistan abgeworfen wie zuletzt 2012, als noch knapp 80.000 US-Soldaten im Land waren. Das geht aus den jüngsten Statistiken der US-Luftwaffe hervor.

751 Geschosse wurden laut der Statistik gegen die Taliban und die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) abgeworfen. Das seien um 50 Prozent mehr als noch im August. Der Anstieg gehe auf die neue Afghanistanstrategie von US-Präsident Donald Trump zurück.

Um die Luftangriffe so ausweiten zu können, seien auf der größten US-Basis im Land in Bagram bei Kabul sechs weitere F16-Kampfjets stationiert worden, heißt es in dem Bericht.

Zahl der zivilen Opfer steigt

Die Anzahl der US-Luftangriffe auf Taliban und IS steigt angesichts des Wiedererstarkens der Islamisten seit Monaten rasant. Bis Mitte August waren es schon rund 2.200. Vor einigen Tagen haben die USA Kabul die ersten von 159 Kampfhubschraubern des Typs Blackhawk übergeben.

Auch die Zahl der zivilen Opfer durch Luftangriffe wird größer: Laut UN stieg die Zahl heuer im ersten Halbjahr im Vergleich zu 2016 um 43 Prozent. Die USA waren für 37 Prozent der Opfer verantwortlich, Afghanistan für 48 Prozent.