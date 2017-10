Silberstein: SPÖ zahlte mehr als schriftlich vereinbart

Wie „Der Standard“ (Dienstag-Ausgabe) berichtet, hat die SPÖ ihrem Berater Tal Silberstein um die Hälfte mehr als schriftlich vereinbart an Beraterhonoraren überwiesen. Silberstein hatte bei seinem Mitarbeiter Peter Puller unter anderem die Produktion von Facebook-Seiten gegen ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz in Auftrag gegeben.

Insgesamt wurden in den vergangenen Monaten von der SPÖ 536.000 Euro an Silberstein überwiesen. Schriftliche Vereinbarungen gab es nur für 360.000 Euro. Die Differenz von 176.000 Euro erklärt man in der SPÖ mit nachträglich vereinbarten Zusagen.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christoph Matznetter sagte dem „Standard“, dass er nicht davon ausgehe, dass mit diesem Geld die Dirty-Campaigning-Aktionen Silbersteins bezahlt wurden. Matznetter räumte aber ein, dass es auch ihm lieber gewesen wäre, wenn man alles schriftlich geregelt hätte.