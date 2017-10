IGGÖ gründet Deradikalisierungsstelle

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) hat eine Stelle für Deradikalisierung gegründet, so die IGGÖ heute in einer Aussendung. Das Team bestehe aus einem Gremium aus Religionspädagogen, Sozialarbeitern, Islamwissenschaftlern, Psychologen, Imamen, Politikwissenschaftlern, professionellen Kampfsportlern und weiteren Experten, so die IGGÖ.

Mehr dazu in religion.ORF.at