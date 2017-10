Deutscher Buchpreis geht an Robert Menasse

Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse gewinnt den heurigen Deutschen Buchpreis für seinen in Brüssel spielenden Europaroman „Die Hauptstadt“. Menasse grabe „leichthändig in den Tiefenschichten jener Welt, die wir die unsere nennen“, und mache unter anderem unmissverständlich klar, dass Ökonomie alleine keine friedliche Zukunft sichern werde, so die Begründung der Jury.

Menasse setzte sich beim mit 25.000 Euro dotierten Preis für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres unter anderem gegen den ebenfalls nominierten Franzobel durch.

Auch auf Shortlist für Österreichischen Buchpreis

Menasse steht auch auf der Shortlist für den Österreichischen Buchpreis: Gelistet sind neben „Die Hauptstadt“ auch seine Halbschwester Eva Menasse („Tiere für Fortgeschrittene“), Paulus Hochgatterer („Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war“), Brigitta Falkner („Strategien der Wirtsfindung“) und Olga Flor („Klartraum“).

Falkners Buch lobt die Jury als „eines der schönsten Bücher, die in letzter Zeit erschienen sind“, Flors „Klartraum“ sei ein Roman, „der ununterbrochen eindringlich über Existenzielles spricht, ohne dabei pathetisch zu sein“. Hochgatterer habe eine „kunstvolle, atmosphärisch dichte und konzentrierte Erzählung“, vorgelegt: „Ein leises, schmales, aber gewichtiges Buch.“