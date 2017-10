Hunderte Menschen formen Gabelstapler

Den wohl größten Gabelstapler der Welt haben heute 694 Menschen in Dormagen in Deutschland geformt. An der Aktion auf dem Werksgelände der Bayer-Tochter Covestro waren nach Angaben des Unternehmens Mitarbeiter sowie deren Freunde und Verwandte beteiligt.

Die Aktion solle im Guinness-„Buch der Rekorde“ vermerkt werden. Eine Jurorin der Guinness World Records zählte die Personen und überreichte eine Urkunde. Anlass war die Eröffnung eines neu gestalteten Hochregallagers des Werkstoffproduzenten.