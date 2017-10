WM-Qualifikation: Letzte Chance für Argentinien

Argentinien steht in der Nacht auf morgen in Ecuador unter Druck. Ein Sieg im letzten Spiel der Südamerika-Qualifikation ist für Lionel Messi und Co. fast Pflicht, wollen sie die Chancen auf das WM-Ticket noch wahren.

Andernfalls droht das erste Aus in der WM-Quali seit 47 Jahren, als Argentinien 1970 in Mexiko zum Zuschauen verdammt war. Vor dem „Endspiel“ auf 2.800 Meter Höhe in Quito liegt der Vizeweltmeister nur auf Platz sechs. Als Fünfter würde man sich zumindest ins Play-off gegen Ozeanien-Vertreter Neuseeland retten.

