Flugausfälle durch Streik in Frankreich

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben in Frankreich aus Protest gegen die Regierungspolitik gestreikt und damit auch den Flugverkehr gestört. Neben der Flugsicherung waren heute etwa Schulen und Verwaltungen von Arbeitsniederlegungen betroffen. Nach Angaben des Bildungsministeriums folgten rund 17,5 Prozent der Lehrer und Lehrerinnen dem Streikaufruf von neun Gewerkschaften.

Die Fluggesellschaft Air France rechnete mit dem Ausfall von etwa 25 Prozent ihrer Kurz- und Mittelstreckenflüge. Im Zugsverkehr wurden dagegen keine größeren Probleme gemeldet.

Streichungspläne für 120.000 Jobs

In der Hauptstadt Paris gingen am Nachmittag zahlreiche Menschen gegen Vorhaben der Regierung auf die Straße. Präsident Emmanuel Macron will in den kommenden Jahren unter anderem 120.000 Stellen im öffentlichen Dienst streichen.

In den vergangenen Wochen hatte es in Frankreich schon mehrfach Proteste gegen Reformvorhaben Macrons und der Regierung gegeben, vor allem gegen eine Arbeitsmarktreform.