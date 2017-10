Immer mehr deutsche Professoren an Österreichs Unis

Knapp 2.500 Professoren gibt es an Österreichs Unis. Über 28 Prozent von ihnen sind laut neuesten Zahlen Deutsche, Tendenz steigend. An manchen Instituten, an denen zu Geschichte und Kultur Österreichs gelehrt wird, gibt es daran zunehmend Kritik.

Mehr dazu in science.ORF.at