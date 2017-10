WM-Qualifikation: Ganz Island im Freudentaumel

Die Erfolgszug von Islands Nationalteam hat gestern einen weiteren Höhepunkt erfahren. Mit dem 2:0-Heimsieg gegen das Kosovo gelang die erste Qualifikation für eine WM. Der historische Erfolg führte auf der Insel zu einem Freudentaumel, in Reykjavik herrschte in und außerhalb des Laugardalsvöllur-Stadions der Ausnahmezustand. Fans und Spieler stimmten ihren legendären Schlachtruf „Huh“ an, der nun auch in Russland zu hören sein wird. Und Coach Heimir Hallgrimsson kündigte weitere Heldentaten an.

Mehr dazu in sport.ORF.at