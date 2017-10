Bereits 15 Tote bei Bränden in Kalifornien

Bei den im US-Bundesstaat Kalifornien tobenden Waldbränden sind laut dem TV-Sender CNN bereits 17 Menschen getötet worden. Rund 150 würden vermisst, hieß es heute Früh.

Tausende Feuerwehrleute kämpfen weiter gegen die Flammen, die nach Behördenangaben insbesondere in den bekannten Weinbaugebieten Sonoma und Napa Valley Zehntausende Hektar Land und Hunderte Gebäude zerstörten. Etwa 25.000 Menschen flohen. Unter den Todesopfern befindet sich laut dem Fernsehsender KTUV-TV auch ein 99 und 100 Jahre altes Ehepaar.

Brandgeruch bis San Francisco

Ein Sprecher des Sheriffs von Mendocino sagte dem Sender CBS, es werde mit weiteren Opfern gerechnet. Davon ging auch der kalifornische Gouverneur Jerry Brown aus. In einem Brief an US-Präsident Donald Trump schrieb er, die Brände hätten in weniger als 24 Stunden mehr als 2.000 Häuser zerstört. Brown erklärte den Notstand in den betroffenen Bezirken.

APA/AP/Rich Pedroncelli

Mehrere Autobahnen und Straßen wurden gesperrt. Nach Angaben des Versorgers Pacific Gas & Electric fiel für rund 99.000 Kunden die Stromversorgung aus. Noch in San Francisco waren riesige Rauchwolken zu sehen, auch der Brandgeruch drang bis in die Millionenmetropole. Im Norden der Stadt wurde wegen Asche in der Luft von Aktivitäten im Freien abgeraten.