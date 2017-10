Japans Stahlindustrie kämpft mit Fälschungsskandal

Beim drittgrößten japanischen Stahlkonzern Kobe Steel sind offenbar mehr Produkte von Datenfälschungen betroffen als zunächst angenommen. Das Unternehmen bestätigte heute einen Medienbericht, wonach auch die Angaben zu Produkten aus Eisenpulver gefälscht sein könnten.

Die Zeitung „Yomiuri“ hatte zuvor berichtet, dass sich der Datenfälschungsskandal auch auf diese etwa in Autogetrieben verwendeten Bauteile ausweiten könnte. Am Wochenende musste Kobe Steel bereits einräumen, die Daten einiger Aluminium- und Kupferprodukte gefälscht zu haben. Die Aktien des Stahlkonzerns brachen erneut zweistellig ein.

Japans Industrie wurde durch die Enthüllungen in Aufruhr versetzt. Die Datenfälschungen betreffen Materialien, die in Autos, Flugzeugen und möglicherweise auch in einer Weltraumrakete sowie Militärausrüstung eingesetzt wurden. Betroffen sind rund 200 Firmen, darunter der Autokonzern Toyota.