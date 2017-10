WC-Mitarbeiter unterschlagen in München 30.000 Euro

Zwei Mitarbeiter einer Toilettenanlage auf dem Münchner Hauptbahnhof sollen mindestens 30.000 Euro unterschlagen haben. Ein 62-Jähriger und seine 56-jährige Lebensgefährtin wurden Anfang der Woche festgenommen, wie die Bundespolizei in München heute mitteilte. Beide sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige soll in den vergangenen Monaten aus Automaten von Bahnhof-WCs Münzgeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro unterschlagen haben. Gegen die Lebensgefährtin des Mannes wird wegen Mittäterschaft ermittelt. Aufgeflogen war die Sache, nachdem ein elektronisches Zählwerk in die Automaten eingebaut worden war.