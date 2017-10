Neue Initiative für Sammelklagen in EU

Der Europäische Verbraucherschutzverband (BEUC) und 38 EU-Abgeordnete verschiedener Fraktionen haben eine europäische Regelung für Sammelklagen gefordert. In einem gemeinsamen Brief an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker begründeten sie das mit dem Dieselskandal bei Volkswagen und den jüngsten Flugstreichungen bei Ryanair.

Nur in Italien, Belgien, Spanien und Portugal könnten Autokäufer wegen des Wertverlusts ihrer Dieselfahrzeuge gemeinsam gegen den Hersteller vorgehen, heißt es in dem Brief.

