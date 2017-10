Mutmaßlicher IS-Anhänger in Salzburg festgenommen

In einer Flüchtingsunterkunft in Bergheim (Salzburg) ist ein mutmaßlicher Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen worden. Der 29-jährige Marokkaner soll versucht haben, Kämpfer für die Terrormiliz zu rekrutieren.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at