WM-Qualifikation: Desaster für Chile und USA

Die WM-Qualifikation hat für zwei Kontinentalmeister mit einem Desaster geendet. Sowohl Chile als auch die USA verpassten das Ticket für Russland. Besonders blamabel war der letzte Spieltag für das US-Team. Eine 1:2-Pleite gegen Trinidad und Tobago und Siege der Konkurrenz stürzten die US-Amerikaner in die Krise. Harte Kritik von Ex-Internationalen war die Folge. Auch Chile spielten die Ergebnisse in der letzten Runde nicht in die Karten. Beim Copa-America-Sieger ist die Rede vom Ende einer „goldenen Generation“.

