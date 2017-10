WM-Qualifikation: Messi erlöst Argentinien

Lionel Messi hat im Alleingang Argentinien zur Fußball-WM-Endrunde 2018 in Russland geschossen. Der Superstar erzielte beim 3:1-Sieg in Quito gegen Ecuador alle drei Treffer der „Albiceleste“. Damit rückte Argentinien in der Tabelle der Südamerika-Zone noch auf den dritten Platz vor und sicherte sich das Fixticket für die WM.

Mehr dazu in sport.ORF.at