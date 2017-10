Wie Verhütung in den USA zum religiösen Thema wurde

Seit Kurzem besteht für Arbeitgeber in den USA, die religiöse Gründe geltend machen, keine Pflicht mehr, für Verhütungsmittel für ihre Angestellten aufzukommen. Konservative religiöse Gruppen – darunter auch die katholische Kirche – atmeten auf. Doch erst in den 1980er Jahren wurden Empfängnisverhütung und Abtreibung in den USA zu einem Thema der evangelikalen und konservativen Kreise.

