„Fortschritte im Schneckentempo“

In Sachen Gleichstellung machen die EU-Staaten nur „Fortschritte im Schneckentempo“. Das ist das enttäuschende Fazit eines Berichts des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen, der am Mittwoch in Brüssel vorgestellt worden ist. Der Report gießt Ungerechtigkeiten zwischen Frauen und Männern in Zahlen und vergleicht die EU-Länder entlang mehrerer Kriterien - von Bildung über Lohn bis hin zu Zeitaufwand für Familie. An der Spitze liegt unangefochten Schweden - Österreich bleibt weit davon entfernt unter dem Schnitt.

