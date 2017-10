Desaster in WM-Qualifikation für Chile und USA

Die WM-Qualifikation hat für zwei Kontinentalmeister mit einem Desaster geendet. Sowohl Chile als auch die USA verpassten das Ticket für Russland. Besonders blamabel war der letzte Spieltag für das US-Team. Eine 1:2-Pleite gegen Trinidad und Tobago und Siege der Konkurrenz stürzten die US-Amerikaner in die Krise. Harte Kritik von Ex-Internationalen war die Folge. Auch Chile spielten die Ergebnisse in der letzten Runde nicht in die Karten, wobei am Ende ein eigener Einspruch im Oktober 2016 zum Bumerang wurde und die WM kostete.

Mehr dazu in sport.ORF.at