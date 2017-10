Tennis: Haas nach hartem Kampf in Linz out

Barbara Haas ist heute in der ersten Runde des mit 250.000 Dollar dotierten Upper Austria Ladies in Linz ausgeschieden. Die 21-jährige Oberösterreicherin musste sich der knapp hundert Plätze besser klassierten Deutschen Carina Witthöft nach hartem Kampf in drei Sätzen geschlagen geben. Damit ist die einzige Österreicherin beim Heimturnier wie befürchtet gleich zum Auftakt ausgeschieden.

