Analyse der TV-Konfrontation Kern - Kurz

In der zehnten TV-Konfrontation im ORF treffen heute SPÖ-Chef Christian Kern und Sebastian Kurz von der ÖVP aufeinander. Die ZIB2 mit einer Analyse von Peter Filzmaier und einem Faktencheck von Ulla Kramar-Schmid.

Bankangestellte und Lkw-Fahrer als Verlierer der Digitalisierung

Das Computerzeitalter wird künftig zu noch höherer Arbeitslosigkeit führen: und zwar auch in Branchen, die bisher als relativ sicher gegolten haben. Der Wissenschaftler und Digitalexperte Viktor Mayer-Schönberger zählt in seinem neuen Buch Bankangestellte und Lkw- Fahrer zu den großen Verlierern der Digitalisierung. Jeder fünfte Job könnte in den nächsten Jahrzehnten verloren gehen, prognostizieren Forscher der Eliteuniversität Oxford.

Software, um Terroranschläge zu verhindern

Ein Wiener Jungunternehmen hat eine Technologie entwickelt, die es möglich machen soll, potenziellen Attentätern vor einem Anschlag auf die Spur zu kommen.

Wie CO2 das Klimagleichgewicht kippen könnte

Der deutsche Klimaforscher Georg Feulner hat herausgefunden, dass die Erde vor 300 Millionen Jahren beinahe zu einer Eiskugel erstarrt wäre. Damals wäre ein Mangel an CO2 dafür verantwortlich gewesen. Heute könnte zu viel CO2 das Klimagleichgewicht schnell zum Kippen bringen.

ZIB2 mit Armin Wolf, 22.00 Uhr, ORF2

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild