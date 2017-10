Gazastreifen künftig unter Abbas-Regierung

Die rivalisierenden Palästinenserorganisationen Hamas und Fatah ziehen einen Schlussstrich unter ihre jahrelange Feindschaft. Sie unterzeichneten am Donnerstag in Kairo ein Versöhnungsabkommen. Die palästinensische Regierung von Präsident Mahmud Abbas soll binnen weniger Wochen die Verwaltung des Gazastreifens übernehmen. 2007 hatte die radikalislamische Hamas die alleinige Kontrolle über den Gazastreifen übernommen. Abbas regiert in dem von Israel besetzten Westjordanland.

