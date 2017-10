Konzerntochter unter Lufthansa-Fittichen

Am Donnerstag wird der Verkauf großer Teile der insolventen deutschen Fluglinie Air Berlin an die Lufthansa fixiert. Zu Mittag - kurz vor Fristende - wollen die Beteiligten bei einem Notartermin den Kaufvertrag unterzeichnen, so Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Die deutsche Airline will voraussichtlich 81 Flugzeuge übernehmen und 3.000 Mitarbeiter neu einstellen. Zu den Filetstücken, die nun zur Lufthansa wechseln, befindet sich auch die österreichische Tochter Niki.

