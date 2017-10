Zeuge: Vier Männer an Ermordung des Kim-Bruders beteiligt

In die Ermordung des Halbbruders des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un sollen laut einem Zeugen vier Männer verwickelt gewesen sein.

Zwei seien auf Videoaufzeichnungen zu sehen, wie sie im internationalen Flughafen von Kuala Lumpur den zwei wegen Mordes an Kim Jong Nam angeklagten Frauen vor der Giftattacke eine Flüssigkeit geben, sagte ein Polizist vor Gericht heute in der malaysischen Hauptstadt.

Ein dritter Mann werde verdächtigt, die beiden Frauen angeheuert zu haben. Ein vierter soll einen der beiden Männer im Flughafen beauftragt haben.

Frauen droht Todesstrafe

Die beiden Angeklagten, eine 25-jährige Indonesierin und eine 29-jährige Vietnamesin, sollen am 13. Februar 2017 das hochgiftige Nervengas VX in Kims Gesicht gedrückt haben, als dieser im Flughafen auf seinen Abflug wartete. Die Frauen hatten sich am ersten Prozesstag Anfang Oktober für nicht schuldig erklärt. Ihnen droht im Falle einer Verurteilung die Todesstrafe.

Vermutet wird, dass hinter dem Anschlag der nordkoreanische Geheimdienst steckt. Die Führung des kommunistischen Staates weist alle Vorwürfe zurück. Kim Jong Nam war der in Ungnade gefallene älteste Sohn des langjährigen Machthabers Kim Jong Il (1941-2011) aus einer früheren Ehe. Die letzten Jahre hatte sich der 45-Jährige außerhalb Nordkoreas aufgehalten. Mehrfach äußerte er sich kritisch über sein Heimatland. Als Regimegegner galt er jedoch nicht.