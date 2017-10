Moskau wies Hackervorwürfe gegen Kaspersky zurück

Moskau hat die Hackervorwürfe in Zusammenhang mit dem russischen Virenschutzhersteller Kaspersky zurückgewiesen. Sie seien absurd, sagte Regierungssprecher Dimitri Peskow heute. Die Regierung in Moskau sei nicht in die Vorgänge verwickelt.

Medienberichten zufolge sollen russische Hacker die Software des Unternehmens genutzt haben, um US-Behörden auszuspionieren. Das hätten israelische Spione herausgefunden, die sich in die Kaspersky-Netzwerke eingeschleust hätten. Das russische Unternehmen wies die Vorwürfe zurück. Seine Software wird weltweit von 400 Millionen Kunden genutzt.