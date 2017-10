Heikle Entscheidung mit Konsequenzen

Tut er es oder tut er es nicht? Der Druck auf US-Präsident Donald Trump in Sachen Verlängerung des Atomabkommens mit dem Iran wächst. Hohe Diplomaten der EU und die britische Premierministerin Theresa May appellierten am Donnerstag an Trump. Die Frist für die Verlängerung läuft am Sonntag ab. Trump will am Freitagnachmittag seine neue Iran-Strategie bekanntgeben. Wie im Wahlkampf sprach er bereits vom „schlechtesten Deal“. Sollte Trump den Vertrag nicht erneut bestätigen, wäre das ein Affront gegenüber dem Iran, aber auch gegenüber den anderen Unterzeichnerstaaten - mit weitreichenden internationalen Folgen.

